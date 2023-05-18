بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية في الطائف

برعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف ، انطلقت فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية مساء اليوم الخميس بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وذلك بالمنطقة المركزية "سوق البلد".
ويستمر المهرجان خمسة أيام، ويعرض فيه المزارعون والنحالون والأسر المنتجة منتجاتهم الزراعية عبر الأركان المخصصة لهم.
كما يتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة على المسرح من أبرزها تقديم الألوان الشعبية للطائف ومسابقات ثقافية متنوعة للأسر والأطفال ، ومحاضرات علمية تقدمها جامعة الطائف للمهتمين والمختصين بالقطاع الزراعي.
كما يصاحب فعاليات المهرجان زيارة قافلة الإبل المحملة بالفواكه الموسمية التي جابت المنطقة المركزية " سوق البلد " لتوزيع الفواكه على الزوار .
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية يحظى باهتمام واسع لدى أهالي وزوار المحافظة والذي يعد الأول من نوعه حيث يهدف إلى دعم وتشجيع المزارعين لتسويق وإبراز أجود المنتجات الزراعية التي تتميز بها الطائف، مشيراً الى أنه جرى تخصيص ساحة المواقف بالجهة المقابلة لبوابة الحزم للزوار طيلة أيام المهرجان.
يُشار إلى أن المهرجان شهد حضور زوار من بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، كذلك عدد من المقيمين المتواجدين بالمحافظة والذين تعرفوا على الكثير من المنتجات الزراعية الموسمية التي تشتهر بها الطائف.