بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية في الطائف

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية يحظى باهتمام واسع لدى أهالي وزوار المحافظة والذي يعد الأول من نوعه حيث يهدف إلى دعم وتشجيع المزارعين لتسويق وإبراز أجود المنتجات الزراعية التي تتميز بها الطائف، مشيراً الى أنه جرى تخصيص ساحة المواقف بالجهة المقابلة لبوابة الحزم للزوار طيلة أيام المهرجان.