بصمة لإدارة العقارات تطرح مدينة "الورود" في الطائف للمزاد العلني

ويُعدّ مخطط مدينة الورود من أحدث المشاريع السكنية، ومن أكثرها تلبية لرغبات المستثمرين والراغبين في السكن، إذْ تتوزع مدينة الورود على مساحة تبلغ 9 مليون م2 تقريبًا، نُفِّذت وفق أحدث المعايير الهندسية، والمتطلبات التنظيمية، كما أن المخطط يوفر كامل الخدمات والمرافق، من شوارع منفذة، وصرف صحي، وبنية تحتية متكاملة.