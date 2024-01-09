بصمة لإدارة العقارات تطرح مدينة "الورود" في الطائف للمزاد العلني

أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات عن طرح مخطط "الورود" في مدينة الطائف للمزاد العلني.
ويُعدّ مخطط مدينة الورود من أحدث المشاريع السكنية، ومن أكثرها تلبية لرغبات المستثمرين والراغبين في السكن، إذْ تتوزع مدينة الورود على مساحة تبلغ 9 مليون م2 تقريبًا، نُفِّذت وفق أحدث المعايير الهندسية، والمتطلبات التنظيمية، كما أن المخطط يوفر كامل الخدمات والمرافق، من شوارع منفذة، وصرف صحي، وبنية تحتية متكاملة.
ويتيح المزاد التملك المباشر للقطع السكنية، وكذلك للبلكات، مما يشكل فرصة مثالية للراغبين بالاستثمار والتطوير العقاري الذي يواكب التطور التجاري والسكني الذي تنعم به مدينة الطائف.
وتبلغ عدد البلكات 72 بلكًا، و209 قطعة أرض، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 639.711.78م2.
كما يتميز المزاد بميزة دفع استثنائية، حيث يُمكن دفع 30% عند الترسية، و70% خلال ستة أشهر، والإفراغ فوري عند سداد كامل المبلغ.
ويتميز المخطط بوجود 7 زونات مختلفة داخل المخطط. وبوجود قطع سكنية يصل متوسط مساحاتها إلى 500 م2 وقطع تجارية يصل متوسط مساحاتها إلى 800 م2، كما يتميز المخطط ب"الورود لاين" وهو مرفق ترفيهي وتجاري، يتوسط مدينة الورود، ليُشكل متنفسًا ترفيهيًا واجتماعيًا لسكان المدينة.
وسيكون موعد المزاد في يوميْ الأربعاء والخميس الموافق: 24.25/ 1/ 2024م. الموافق 12.13/ 7 /1445هـ وذلك في قاعة عكاظ في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الطائف.
وتعد شركة بصمة لإدارة العقارات من الشركات الرائدة في مجال إدارة المزادات، حيث قامت وأشرفت على المئات من المزادات الحضوري والإلكترونية، سواء كانت المزادات من "إنفاذ" أو من قطاع الأفراد، حيث تفخر بكوادرها البشرية المؤهلة لإدارة العقارات والمزادات، وبكوادرها التقنية المعدّة إعدادًا متميزًا لتقديم الحلول التقنية للعقار.