"اللهيبي" تُدشن لقاء "مستعدون 8" للوقوف على جاهزية مدارس جدة

دشّنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم الثلاثاء، لقاء "مستعدون 8"، الذي تنظمه الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، قسم الإدارة المدرسية "بنين" و"بنات"، تحت شعار "بالاستعداد تتحقق التطلعات"؛ للوقوف على جاهزية مدارس جدة للعام الدراسي الجديد 1445هـ.
جاء ذلك بحضور مساعدي المدير العام وقيادات الإدارة، وأكثر من 1200 مدير ومديرة مدرسة بجدة ورابغ وخليص، على مسرح جامعة دار الحكمة بجدة.
وأشادت "اللهيبي"، في كلمتها الافتتاحية للقاء، بجهود مديري ومديرات المدارس في قيادة مدارسهم بهمم عالية، مؤكدة أهمية البداية والانطلاقة الجادة، بعد أن أكملت المدارس استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في ظل الدعم اللامحدود الذي يجده التعليم من لدن القيادة الرشيدة.
وقالت: إن اللقاء يهدف لتجديد الثقة والدعم والتحفيز من القيادات المدرسية نحو بداية جادة، وتجويد العمل الإداري والقيادي لمديري ومديرات المدارس.
وكذلك إيجاد الحلول لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الميدان، إضافة لرسم خارطة طريق لعمل القيادات المدرسية للانطلاقة لعام دراسي جديد.
وثمنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، جهود الشؤون التعليمية والإشراف التربوي والإدارة المدرسية، في تنظيم اللقاء، مقدمة الشكر لجامعة دار الحكمة على استضافته.
بعد ذلك بدأت أعمال اللقاء الذي اشتمل على ندوتين؛ تضمنت الأولى أربع جلسات؛ حيث تناولت الجلسة الأولى استعراض جاهزية إدارات الشؤون المدرسية فيما يخص الصحة المدرسية، وشؤون المعلمين، وخدمات الطلاب، والتخطيط.
وشهدت الجلسة الثانية استعراض استعدادات إدارات الخدمات المساندة ممثلة في إدارة المباني، وكذلك استعدادات شركة "تطوير"، فيما يخص النظافة والصيانة.
واستعرضت الجلسة الثالثة جاهزية الإدارات التابعة لمكتب المدير العام للعام الدراسي الجديد، وهي: إدارات الإعلام والاتصال، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، الأمن والسلامة.
فيما استعرضت الجلسة الرابعة جاهزية إدارات الشؤون التعليمية، وهي: إدارات الإشراف التربوي، التوجيه والإرشاد، الاختبارات والقبول.
بعد ذلك قدم مدير عام تعليم جدة، بمشاركة المساعدين للشؤون المدرسية والخدمات المساندة، عرضًا مرئيًّا بعنوان "كيف ننجح في قيادة المؤسسات التعليمية؟" تخلله الإجابة عن الاستفسارات.
وتطرقت الندوة الثانية إلى الأدوار التكاملية في ضوء إعادة تشكيل مكاتب التعليم، بمشاركة مدير إدارة الإشراف التربوي ومديري ومديرات عدد من مكاتب التعليم.