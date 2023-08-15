"اللهيبي" تُدشن لقاء "مستعدون 8" للوقوف على جاهزية مدارس جدة

دشّنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم الثلاثاء، لقاء "مستعدون 8"، الذي تنظمه الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، قسم الإدارة المدرسية "بنين" و"بنات"، تحت شعار "بالاستعداد تتحقق التطلعات"؛ للوقوف على جاهزية مدارس جدة للعام الدراسي الجديد 1445هـ.