الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية": ذكرى اليوم الوطني فرصةً عظيمةً للتعبير عن التزامنا الدائم بالإسهام في نهضة المملكة

يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية" سعد المغربي أن ذكرى اليوم الوطني تعد فرصةً عظيمةً لنا في شركة "روابط العقارية"؛ للتعبير عن التزامنا الدائم بالإسهام في نهضة المملكة، وتحقيق أهدافها الطموحة، من خلال إيماننا بأن دورنا يتجاوز مجرد بناء المساكن إلى الإسهام في تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي.
ويقول "المغربي" في كلمة له بهذه المناسبة العظيمة: بكل فخر واعتزاز، نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني السعودي، وهو يوم نستذكر فيه تاريخ المملكة العريق، الذي يزدان بصفحاتٍ من الإنجازات والتطوُّر، ونستشرف مستقبلًا مشرقًا ترسمه رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تسير بخُطى ثابتةٍ نحو التقدُّم والازدهار، في جميع المجالات، بما فيها القطاع العقاري الذي يشهد نهضةً غير مسبوقة.
نحن في "روابط العقارية" نضع تلبية احتياجات الأسر السعودية في صدارة أولوياتنا، ونعمل على إنشاء مجتمعاتٍ سكنيةٍ تتميَّز بمساحاتٍ واسعةٍ في أكثر المواقع حيويةً ورقيًّا، ونسعى إلى تقديم تصاميم معمارية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، تلبّي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، مجسِّدين من خلالها لوحةً فنيةً تعكس مفاهيم الحداثة والاستقرار والتطوُّر.
ونطمح في "روابط العقارية" إلى أن نكون الخيار الأول لكل مَن يبحث عن التميُّز والجودة في مجال التطوير العقاري، خاصةً في القطاع السكني، وأن نسهم في تحقيق رؤية المملكة الهادفة إلى توفير السكن الملائم لكل مواطن، من خلال تقديم منازل عصرية تلبّي تطلعات الأسر الباحثة عن مساحاتٍ رحبة، مُصمَّمة على أسسٍ قويةٍ ومستدامة.
في هذا اليوم الوطني المجيد، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق تطلعاته الكبيرة.