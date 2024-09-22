الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية": ذكرى اليوم الوطني فرصةً عظيمةً للتعبير عن التزامنا الدائم بالإسهام في نهضة المملكة

ويقول "المغربي" في كلمة له بهذه المناسبة العظيمة: بكل فخر واعتزاز، نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني السعودي، وهو يوم نستذكر فيه تاريخ المملكة العريق، الذي يزدان بصفحاتٍ من الإنجازات والتطوُّر، ونستشرف مستقبلًا مشرقًا ترسمه رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تسير بخُطى ثابتةٍ نحو التقدُّم والازدهار، في جميع المجالات، بما فيها القطاع العقاري الذي يشهد نهضةً غير مسبوقة.