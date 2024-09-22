وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات في غزة وأهمية مواصلة التنسيق لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.