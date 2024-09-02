العبيكان رئيسا لغرفة الرياض والخريف والعجلان نائبين

وأكد أن "المجلس سيواصل دعم مشاريع ومبادرات الغرفة الهادفة لاستمرار وزيادة تفاعلها مع متطلّبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، ومواكبة المنجزات الوطنية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي لعهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-.، وذلك عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة.