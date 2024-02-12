شاهد.. أمير المدينة المنورة يتفقد "تاريخية ينبع" ويطلع على البيوت التراثية وسوق الليل

تفقَّد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، وخلال جولته اطلع على عدد من البيوت التراثية وسوق الليل، وما يحتويه من أركان تراثية، تحاكي الحياة القديمة في لؤلؤة البحر الأحمر، إضافة إلى زيارته متاجر الحرفيين، واطلاعه على منتجات الأسر التي وفَّرت لها المنطقة التاريخية فرصة لعرض وتسويق منتجاتهم أمام زوار المحافظة.
كما استمع أمير المدينة المنورة إلى منظومة الخدمات المقدمة في المنطقة التاريخية، التي تُعد واحدة من أهم مناطق الجذب التي تستعرض قصة الماضي من خلال الدكاكين والبيوت القديمة المطلة على شاطئ البحر الأحمر، مبديًا إشادته بما شاهده من أعمال حرفية وفنية في سوق الحرفيين، كما شاهد بعض العروض التراثية في ساحة المنطقة التاريخية.