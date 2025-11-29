مستشار اجتماعي: التقاعد ليس انسحابًا من الحياة بل انتقال لمرحلة أعمق وأكثر جودة

وأضاف أن المتقاعد يمتلك كنزًا ثمينًا هو "الوقت"، ويمكن استغلاله في تعلم مهارات جديدة، والانضمام لأنشطة تطوعية، أو حتى العمل الجزئي في مجالات يهوىها، إذ تعزز هذه الأنشطة الشعور بالقيمة وتفتح آفاقًا اجتماعية جديدة تثري التجربة اليومية. وأكد أن وجود أهداف واضحة بعد التقاعد يساعد على تنظيم الحياة ومنحها اتجاهًا محددًا، سواء عبر السفر أو تنمية الهوايات أو تعلم مجالات جديدة، بشرط أن تكون أهدافًا واقعية تلهم صاحبها وتشجّعه على الاستمتاع بهذه المرحلة.