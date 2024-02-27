مايك تايسون يزور "العثيم مول الربوة" بالرياض مساء غد الأربعاء

يستقبل "العثيم مول الربوة" بالرياض مساء غد الأربعاء أسطورة الملاكمة العالمية، البطل مايك تايسون، في حدث استثنائي مهم لزوَّار المول، الذين سيلتقون أحد أعظم الملاكمين في التاريخ، وأحد أشهر الشخصيات الرياضية في العالم، الذي أبهر الجماهير طوال مشاركاته في حلبة الملاكمة بمهاراته العالية، وقوته، وشجاعته.. ويكفي أنه أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة عندما حقق اللقب في العشرين من عمره.
واستطاع الأسطورة مايك تايسون أن يحقق إنجازات عديدة طوال مسيرته ومشاركاته في حلبة الملاكمة حتى اعتزاله، ويحظى بجمهور كبير على مستوى العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط، وبات نجمًا جماهيريًّا، له حضوره المؤثر في عالم الرياضة والترفيه، إضافة إلى رصيده المميز في المشاركة في الأفلام والبرامج والإعلانات.. وتميُّزه في التواصل والتفاعل مع الجمهور.
وقد تم وضع برنامج متكامل للأسطورة منذ لحظة وصوله للمول في الساعة الثامنة مساء الأربعاء 28 فبراير 2024م إلى حين مغادرته في العاشرة مساء. ويتضمن البرنامج استقبالاً وترحيبًا من قِبل الإدارة التنفيذية، ثم لقاء تفاعليًّا وحوارًا مع الزوَّار، ثم مقابلة وحوارًا مع البطل العالمي عامر عبدالله داخل "آي سبوت" بالعثيم مول الربوة. ويُختتم البرنامج بالتوقيع على أتوغرافات وصور مع الزوار، فردية وجماعية.