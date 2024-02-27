مايك تايسون يزور "العثيم مول الربوة" بالرياض مساء غد الأربعاء

وقد تم وضع برنامج متكامل للأسطورة منذ لحظة وصوله للمول في الساعة الثامنة مساء الأربعاء 28 فبراير 2024م إلى حين مغادرته في العاشرة مساء. ويتضمن البرنامج استقبالاً وترحيبًا من قِبل الإدارة التنفيذية، ثم لقاء تفاعليًّا وحوارًا مع الزوَّار، ثم مقابلة وحوارًا مع البطل العالمي عامر عبدالله داخل "آي سبوت" بالعثيم مول الربوة. ويُختتم البرنامج بالتوقيع على أتوغرافات وصور مع الزوار، فردية وجماعية.