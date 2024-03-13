طيران الرياض يتوّج عامه الأول بسلسلة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية

· أبرم طيران الرياض خلال عامه الأول عدداً من الاتفاقيات والشراكات الفاعلة مع أبرز شركات التكنولوجيا والهندسة العالمية، وذلك ضمن رؤيته الطموحة التي تتمحور حول تبني أفضل معايير الاستدامة والريادة ودفع عجلة الابتكار في مجال الطيران، بما يدعم مساعيه في تطويع واستخدام أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجال، تمهيداً لتقديم أفضل الخدمات والتجارب والنماذج التشغيلية لأسطول طائراته، حيث توّج جهوده في هذا الجانب بالتوقيع على عددٍ من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كلٍ من شركة أنظمة لوفتهانزا و"آي بي ام IBM" الاستشارية و Swiss-ASالسويسرية ومجموعة CAE لتدريب الطيارين ومايكروسوفت وأوراكل وأكنتشر، ضمن خططه الهادفة لبناء قدراته التقنية والهندسية استعداداً لإطلاق أولى رحلاته التجارية في العام 2025، بينما اختتم الناقل الوطني الجديد عامه الأول بتوقيع شراكة كبرى مع شركة "أدوبي".