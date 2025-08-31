"سلامة النقل" يوضح تفاصيل واقعة محاولة راكب فتح باب الطوارئ عقب هبوط طائرة الخطوط السعودية بلندن

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل، اليوم السبت، عن تلقيه بلاغًا يتعلق برحلة الخطوط السعودية رقم (SV119) القادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار هيثرو في لندن، وذلك بعد قيام أحد الركاب بمحاولة تحريك مقبض باب الطوارئ عقب هبوط الطائرة وسيرها على أرض المطار بتاريخ 28 أغسطس 2025م.