"سلامة النقل" يوضح تفاصيل واقعة محاولة راكب فتح باب الطوارئ عقب هبوط طائرة الخطوط السعودية بلندن

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل، اليوم السبت، عن تلقيه بلاغًا يتعلق برحلة الخطوط السعودية رقم (SV119) القادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار هيثرو في لندن، وذلك بعد قيام أحد الركاب بمحاولة تحريك مقبض باب الطوارئ عقب هبوط الطائرة وسيرها على أرض المطار بتاريخ 28 أغسطس 2025م.
وأوضح المركز أن الراكب يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية، مشيرًا إلى أن طاقم الطائرة تمكن من احتوائه في حينه، وضمان سلامته وسلامة الركاب الآخرين.
وبيّن المركز أنه يواصل حاليًا التنسيق مع الخطوط السعودية والسلطات البريطانية المختصة، لمتابعة تفاصيل الواقعة والوقوف على ملابساتها.