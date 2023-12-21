"تراحم الرياض" تنظم رحلة لحديقة الحيوانات بموسم الرياض

نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم الرياض" بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، رحلة لمستفيدي اللجنة لحديقة الحيوانات التابعة لموسم الرياض.
وأوضحت اللجنة أن هذه الرحلات ضمن البرامج الترفيهية المتنوعة التي تقدمها اللجنة لمستفيديها.
فيما قدم المدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض فيصل بن تركي اللويحق شكره وتقديره لهيئة الترفيه على دعمها المعنوي لمستفيدي تراحم، وهذا الدعم غير مستغرب بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.
وأشار "اللويحق " إلى أنهم يسعون في اللجنة لتقديم برامج متنوعة لمستفيدي اللجنة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي امتداداً للفعاليات التي تقدّمها وفق الخطة الإستراتيجية التي تتواءم مع رؤية السعودية 2030م، والتي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.