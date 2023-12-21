"تراحم الرياض" تنظم رحلة لحديقة الحيوانات بموسم الرياض

وأشار "اللويحق " إلى أنهم يسعون في اللجنة لتقديم برامج متنوعة لمستفيدي اللجنة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي امتداداً للفعاليات التي تقدّمها وفق الخطة الإستراتيجية التي تتواءم مع رؤية السعودية 2030م، والتي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.