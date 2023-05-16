"علاّم".. أول نسخة تجريبية لتطبيق سعودي يجري محادثة باللغة العربية

ويستند تطبيق علّام إلى مصادر معلومات تمثل مجموعة كبيرة من أهم مصادر المعرفة في المملكة والعالم العربي، وهو مدرّب على التعامل مع مئات الملايين من المقالات المتخصصة، إضافةً إلى انسجامه مع تسارع الأحداث في الموضوعات كافة، ومتوافق مع القيم والثقافة العربية الأصيلة، وستتبع هذه النسخة مراحل تطوير مستمرة بإذن الله حتى تكتمل رؤية التطبيق بالشكل الذي يلبي تطلعات المستخدمين والباحثين عن المحتوى العربي بأسهل الطرق وأسرعها في بيئة تقنية آمنة.