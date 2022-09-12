استئصال ورم نادر يزن 10 كيلو جرامات من سحايا معدة سيدة في مستشفى دلة النخيل

وأكد الدكتور حمد القحطاني، أن الورم يعد من النوع النادر لوجوده داخل سحايا المعدة وحجمه الكبير، مما استدعى الأمر لإجراء تحاليل دقيقة على الورم، حيث أثبتت التحاليل ضرورة خضوع السيدة إلى جلسات كيماوية للتغلب على آثار الورم النادر، موضحاً أنه تم استئصال الورم بالكامل، حيث كان يشغل معظم تجويف البطن، مبيناً أن الحالة الصحية للمريضة جيدة، ويتم متابعة حالتها في مستشفى دلة النخيل بالعيادات الخارجية بقسم الجراحة العامة.