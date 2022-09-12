استئصال ورم نادر يزن 10 كيلو جرامات من سحايا معدة سيدة في مستشفى دلة النخيل

أفاد الدكتور حمد بن هادي القحطاني، استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، في مستشفى دلة النخيل أنه أجرى جراحة لمريضة لاستئصال ورم يزيد وزنه عن 10 كيلوجرامات.
وأوضح أن السيدة تبلغ من العمر 43 عاماً، وكانت تشكو انتفاخاً في البطن وآلاماً شديدة لمدة عام وأكثر، حيث راجعت العديد من المستشفيات إلى أن وصلت مستشفى دلة النخيل، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمل الفحوصات الكاملة والأشعة التي أظهرت ورماً كبيراً في البطن.
وأكد الدكتور حمد القحطاني، أن الورم يعد من النوع النادر لوجوده داخل سحايا المعدة وحجمه الكبير، مما استدعى الأمر لإجراء تحاليل دقيقة على الورم، حيث أثبتت التحاليل ضرورة خضوع السيدة إلى جلسات كيماوية للتغلب على آثار الورم النادر، موضحاً أنه تم استئصال الورم بالكامل، حيث كان يشغل معظم تجويف البطن، مبيناً أن الحالة الصحية للمريضة جيدة، ويتم متابعة حالتها في مستشفى دلة النخيل بالعيادات الخارجية بقسم الجراحة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور حمد بن هادي القحطاني أجرى الكثير من عمليات الأورام النادرة في الكبد والبنكرياس، حيث لا تُجرى هذه العمليات إلا في المستشفيات المتخصصة.
تنتشر مستشفيات دلة الصحية الستة في مناطق متعددة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مستشفى دلة النخيل، ودلة نمار، الرائدان في الرياض، وتوفر مستشفيات دلة الصحية أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية.