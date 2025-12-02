مبادرة مستقبل الاستثمار تختتم "قمة الأولوية - آسيا" في طوكيو

اختتمت مبادرة مستقبل الاستثمار في طوكيو أعمال "قمة الأولوية - آسيا" التي استمرت على مدى يومين من الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى، وجمع أكثر من (1200) من القادة العالميين، وصانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، والمبتكرين، إذ ركزت القمة على الدور المحوري لليابان والمنطقة الآسيوية في إعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية، والتكنولوجية، والدبلوماسية العالمية.