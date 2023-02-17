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"فيصل بن فرحان" يشارك في جلسة نقاش حول أمن الطاقة بميونخ

بحضور ممثلي الحكومات وأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني
فيصل بن فرحان يشارك في جلسة نقاش حول أمن الطاقة
فيصل بن فرحان يشارك في جلسة نقاش حول أمن الطاقة
واس
واس

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة نقاش حول أمن الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، وممثلي الحكومات، وأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني.

ودار الحديث عن أهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف إلى المحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأهمية الاستمرار في التواصل الفعال؛ لمواجهة التحديات المستقبلية، في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

واستعرضت جلسة النقاش العديد من الموضوعات والمستجدات الدولية تجاه أمن الطاقة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
أمن الطاقة
مؤتمر ميونخ للأمن 2023

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