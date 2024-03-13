الجفاف والسهر أبرز مسببات الصداع في رمضان وهنا طرق علاجه

وفي التفاصيل: أوضح الدكتور عمار عبر حساب مستشفى حراء العام: أن الجفاف هو أول أسباب الصداع؛ لذا ينصح بأخذ كميات أكبر من السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور. أما السبب الثاني فهو السهر؛ حيث إن السهر في شهر رمضان يكون مفاجئًا، وساعات النوم أقل؛ لذا ينصح بتجنب قلة النوم في رمضان. والسبب الثالث للصداع يعود إلى الأعراض الانسحابية للنيكوتين والكافيين؛ لذا ينصح دائمًا بتقليل كميات القهوة والشاي قبل رمضان.