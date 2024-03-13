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الجفاف والسهر أبرز مسببات الصداع في رمضان وهنا طرق علاجه
ينصح بتناول كميات أكبر من السوائل بين الإفطار والسحور للتعويض
أوضح الدكتور عمار ماجد رجب استشاري أمراض الباطنة والصدرية، أن الصداع من الأعراض المنتشرة في شهر رمضان، والذي يكون أكثر حدّة أثناء الصيام؛ لثلاثة أسباب؛ منها الجفاف والسهر.
وفي التفاصيل: أوضح الدكتور عمار عبر حساب مستشفى حراء العام: أن الجفاف هو أول أسباب الصداع؛ لذا ينصح بأخذ كميات أكبر من السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور. أما السبب الثاني فهو السهر؛ حيث إن السهر في شهر رمضان يكون مفاجئًا، وساعات النوم أقل؛ لذا ينصح بتجنب قلة النوم في رمضان. والسبب الثالث للصداع يعود إلى الأعراض الانسحابية للنيكوتين والكافيين؛ لذا ينصح دائمًا بتقليل كميات القهوة والشاي قبل رمضان.