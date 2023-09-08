"روشن" العقارية تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات

يذكر أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة، للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها وإستراتيجياتها مع 10 مبادئ شاملة في مجالات حقوق الإنسان، والعمالة، والبيئة، ومكافحة الفساد، حيث أطلق الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2000 وتنص آليته على إرشاد ودعم المجتمع والشركات التجارية في العالم على مسار النهوض بأهداف الأمم المتحدة وقيمها من خلال الممارسات التجارية المسؤولة.