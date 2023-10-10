"الكفاءات السعودية" تقود العالم.. ابنة "الحرس الوطني" مديرًا لـ"الصحة العالمية لشرق المتوسط"

وتم تعيينها بوصفها أول مديرة عامة مساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية؛ إذ إنها أول سيدة تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط EMRO، وذلك عقب تعيين المجلس التنفيذي لها في دورته الرابعة والخمسين بعد المئة؛ إذ سيتم تسليمها مهام المنصب من المدير الإقليمي الحالي الدكتور أحمد بن سالم المنظري، الذي تنتهي مدته البالغة 5 سنوات في 31 يناير 2024م.