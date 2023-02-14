مجلس التعاون يدين إقرار الموافقة على عدد من البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن تلك القرارات التي تعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.