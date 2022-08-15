"لازوردي" تحقق 8.5 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الثاني من عام 2022م

تعليقًا على النتائج المحققة، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أنّ الشركة واصلت خطة تحولها الناجحة بوتيرة قوية انعكست على نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية كُبرى بفضل خطط الشركة وسرعة تحولها لبيع المجوهرات العصرية المواكبة للموضة ذات الأسعار المقبولة بهوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، علاوةً على توجه الشركة لأعمال التجارة الالكترونية من خلال إطلاق منصة متطورة للتجارة الالكترونية ساهمت في توليد نسبة جيدة من حصة الأعمال ورفعت من قدرتنا على النمو، حيث تعمل الشركة اليوم على تنمية هذا القطاع من خلال تعزيز واجهات المستخدم وجعل تجربته الشرائية سهلة وممتعة، وتقديم تقنية جديدة، وتطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء واستراتيجيات فعالة للقنوات البيع المتعددة.