بالصور.. "أمانة الطائف" تطلق فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمشاركة القطاعات الحكومية وغير الربحية

ونوهت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات، وهي: مديرية الشؤون الصحية بالطائف، والتجمع الصحي، والإدارة العامة للتعليم، وغرفة الطائف، وجمعية العون الخيرية، وجمعية أرزاق لحفظ النعمة، وجمعية أمان للتنمية الأسرية، وجمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية غرب الطائف للخدمات الإنسانية، وجمعية سفراء القانون، ومراكز الأحياء بالطائف، وتيرا مول، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في اليوم العالمي للتطوع بالمحافظة.