بالصور.. "أمانة الطائف" تطلق فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمشاركة القطاعات الحكومية وغير الربحية

أطلقت أمانة محافظة الطائف فعاليات اليوم العالمي للتطوع في منتزه الردف، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والقطاع غير الربحي، تحت شعار: "من أهل الطائف تبدأ الحكاية.. وبجهود سكانها تزدهر فصول التنمية"، وتستمر الفعاليات لمدة يومين.
ونوهت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات، وهي: مديرية الشؤون الصحية بالطائف، والتجمع الصحي، والإدارة العامة للتعليم، وغرفة الطائف، وجمعية العون الخيرية، وجمعية أرزاق لحفظ النعمة، وجمعية أمان للتنمية الأسرية، وجمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية غرب الطائف للخدمات الإنسانية، وجمعية سفراء القانون، ومراكز الأحياء بالطائف، وتيرا مول، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في اليوم العالمي للتطوع بالمحافظة.
وتهدف الأمانة إلى تعزيز العمل التطوعي، وعرض منجزات التطوع البلدي وأهدافه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالعمل التطوعي والمساهمة في بناء مجتمع حيوي وفعّال، والتأكيد على دور الأمانة في دعم وتعزيز الجهود التطوعية وترسيخ ثقافة العمل المجتمعي.
وتستعرض القطاعات المشاركة مبادراتها التطوعية المتنوعة، إلى جانب البرامج والحملات البلدية المنفذة، ومنها: مبادرات إزالة التشوهات البصرية، وحماية البيئة عبر حملات النظافة والإصحاح البيئي، والتوعية المجتمعية، والتبرع بالدم، وتنمية الغطاء النباتي في الحدائق والمنتزهات والمواقع السياحية، إضافة إلى المبادرات الخدمية والحضرية، وتكريم المتطوعين والمشاركين والداعمين.
يُذكر أن أمانة الطائف أسست منظومة متكاملة لدعم المتطوعين في مختلف المسارات، وعملت على توفير بيئة محفزة للعمل المجتمعي المنظم والمتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، إدراكًا لأهمية العمل التطوعي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، في ظل الدعم المستمر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتفعيل دور هذا القطاع عبر فعاليات ومبادرات ترسخ ثقافة التطوع كأحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة.