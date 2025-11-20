فريق الكلية التقنية الرقمية للبنات يتأهّل للنهائيات  في هاكثون AgentX للذكاء الاصطناعي

تأهّل فريق TVTC Digital Elite من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض إلى النهائيات الحضورية في هاكثون AgentX للذكاء الاصطناعي التوكيلي، وذلك بعد اختياره ضمن أفضل 33 فريقًا في المرحلة الافتراضية من بين جميع المتقدمين.