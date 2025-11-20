فريق الكلية التقنية الرقمية للبنات يتأهّل للنهائيات  في هاكثون AgentX للذكاء الاصطناعي

تأهّل فريق TVTC Digital Elite من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض إلى النهائيات الحضورية في هاكثون AgentX للذكاء الاصطناعي التوكيلي، وذلك بعد اختياره ضمن أفضل 33 فريقًا في المرحلة الافتراضية من بين جميع المتقدمين.
وتقام المرحلة الحضورية في مركز The Garage بمدينة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025م، حيث يخوض الفريق مرحلة تطوير ميدانية مكثفة، يليها عرض المشروع أمام لجنة التحكيم.
ويُعد هذا التأهل خطوة مهمة في واحد من أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المملكة، وفرصة لإبراز قدرات متدربات التدريب التقني في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوكيلي وتوظيفها في مجالات التعليم والتدريب.