"مشاريع البنية التحتية" تعتمد ضوابط تعزز الرقابة وتحسين المشهد الحضري في الرياض

وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، عن تطلّعهِ لتعاون جميع الشركاء العاملين في قطاع البنية التحتية؛ من خلال التزامهم بالضوابط والمعايير والاشتراطات والأساليب الخاصة التي يصدرها المركز، مؤكدًا أنّ هذه الضوابط ستسهم في تحقيق التطلّعات نحو بُنيةٍ تحتيّةٍ متطورةٍ ومستدامة.