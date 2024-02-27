"مشاريع البنية التحتية" تعتمد ضوابط تعزز الرقابة وتحسين المشهد الحضري في الرياض

اعتمد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ضوابط للرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد بن سليمان البداح، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المركز لمباشرةِ مهامه الهادفة لتعزيز الامتثال وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ ممّا يسهم في رفع تبنّي أفضل ممارسات الرقابة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وذكر البداح، أنّ الضوابط تشمل مجموعة من المعايير لحوكمة أعمال الرقابة والتراخيص وتضم أساليب دقيقة؛ لتأكيدِ تعزيز الامتثال البيئي، واشتراطات السلامة، وتحسين المشهد الحضري، ومتطلبات التراخيص لأعمال البنية التحتية بالرياض.
وأكد أنّها تأتي استجابة لتحقيق أهداف المركز وفقًا للترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز، وانطلاقةِ مسيرته في تطوير وتحديث أساليب الرقابة والامتثال في قطاع البنية التحتية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030 برفع مستوى الشفافية؛ من خلال الارتقاء بجودة المشاريع المنفذة بمنطقة الرياض بأعلى معايير الموثوقية والسلامة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، عن تطلّعهِ لتعاون جميع الشركاء العاملين في قطاع البنية التحتية؛ من خلال التزامهم بالضوابط والمعايير والاشتراطات والأساليب الخاصة التي يصدرها المركز، مؤكدًا أنّ هذه الضوابط ستسهم في تحقيق التطلّعات نحو بُنيةٍ تحتيّةٍ متطورةٍ ومستدامة.
يذكر أنّ المركز قد أعدّ برامج تدريبية وورش عمل للجهات الخدمية ومقاوليها وكافة الأطراف ذات العلاقة، لضمان استمرارية العمل وتعزيز الكفاءة في جميع مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.