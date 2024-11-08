محليات

عسير.. حرس الحدود يطيح بـ"6" مخالفين لتهريبهم "132" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
عسير.. حرس الحدود يطيح بـ"6" مخالفين لتهريبهم "132" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على "6" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم "132" كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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