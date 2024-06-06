"السديس" يوجه برفع جاهزية المنظومة الدينية وتهيئة الأجواء لتعميق فضيلة يوم الجمعة

ضاعفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة؛ لخطتها التشغيلية المعدَّة لموسم حج 1445هـ؛ مع دخول عشر ذي الحجة والتي تعدّ ذروة الموسم؛ ورفع جاهزية المنظومة لصلاة الجمعة غداً.
وفي التفاصيل، تضمنت خطة الرئاسة تفعيل وإطلاق المبادرات الدينية التوعوية والفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الأيام المباركة؛ حيث أقسم الله -عز وجل- بها في قوله: ﴿وَالفَجرِوَلَيالٍ عَشرٍ﴾ [الفجر: 1-2]؛ تنويهاً بمحلها ورفعة لشأنها.
وسخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين، لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، في إطار خطتها لتهيئة الأجواء الإيمانية التعبدية، في أول أيامه المباركة والذي يصادف يوم الجمعة.
ووجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المسؤولين في الإدارات الدينية خلال اجتماع عقده بمكتبه برئاسة الشؤون الدينية بمكة؛ بضرورة تعزيز تجربة إثراء القاصدين والزائرين، ومضاعفة جهود المنظومة الدينية مع دخول عشر ذي الحجة، والاستعداد لتعميق فضيلة يوم الجمعة؛ حاثاً ضيوف الرحمن على تعظيم الزمان والمكان الفاضل؛ الذي عظَّمه الله -تعالى-، وعظَّمه رسوله ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع.
وشدد الدكتور "السديس" على ضرورة الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنَّب ما ينقص أجر الجمعة؛ وعدم الانشغال باللغو والكلام والعبث والتصوير ونحو ذلك. وهيأت الرئاسة كل جهودها لتعميق فضيلة يوم الجمعة، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة، للمرحلة الثالثة وسط توقعات بمضاعفة وتزايد ضيوف الرحمن في الحرمين.
وأكد على جاهزية المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين؛ لخدمة الحجاج، وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي الديني. ووضعت الرئاسة خطة دينية تكاملية؛ لتقديم خدماتها الدينية، والتوجيهية، والإرشادية، والتوعوية، لقاصدي بيت الله الحرام ليوم الجمعة، لتشمل المصلين، والطائفين، والمعتمرين؛ ليؤدوا شعائرهم المعظَّمة، في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة.
وسخرت رئاسة الشؤون الدينية خدماتها المتنوعة في الحرمين الشريفين؛ لتوزيع المصاحف، والكتب الدينية، والإهداءات المتنوعة، والتي تعكس فضيلة يوم الجمعة، وتعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء التجربة الدينية، لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وكثفت وكالة اللغات والترجمة جهودَها؛ لترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى اللغات العالمية؛ وإيصال رسالتها الدينية، وبثهما عالمياً، فيما أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع إلى خطبة الجمعة مترجمةً، عبر منصة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية والتي تتم مباشرة وتزامناً مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام على مدى 24 ساعةً.
وتعمل مقرأة الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى البرنامج الدائم للحلقات القرآنية، والمقام في المسجد الحرام؛ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته، على أيدي معلمين أكفَاء، مجازين في القرآن الكريم وعلومه.
ووفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية المترجمين، على المواقع المخصصة للإجابة على السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة والأجوبة، باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.
وقامت وكالة شؤون التوعية الميدانية، بتأمين وتزويد المراكز التوعوية الدينية في الحرمين، بالمحتوى التوعوي الديني، الرقمي والورقي، ومواصلة مهام توعية الزائرين والمعتمرين دينياً، وحثِّهم على الاقتداء بسنة الرسول المصطفى ﷺ، في جميع شعائر عباداتهم.