"السديس" يوجه برفع جاهزية المنظومة الدينية وتهيئة الأجواء لتعميق فضيلة يوم الجمعة

ووجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المسؤولين في الإدارات الدينية خلال اجتماع عقده بمكتبه برئاسة الشؤون الدينية بمكة؛ بضرورة تعزيز تجربة إثراء القاصدين والزائرين، ومضاعفة جهود المنظومة الدينية مع دخول عشر ذي الحجة، والاستعداد لتعميق فضيلة يوم الجمعة؛ حاثاً ضيوف الرحمن على تعظيم الزمان والمكان الفاضل؛ الذي عظَّمه الله -تعالى-، وعظَّمه رسوله ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع.