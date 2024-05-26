"السديس" يدشّن المركزَ الإعلامي بمقرّ رئاسة الشؤون الدينية بمكة

فيما تحدث مستشار رئيس الشؤون الدينية المشرف على اللغات والترجمة والإعلام برئاسة الشؤون الدينية، في معرض شرحه لأهداف إنشاء المركز خلال جولة رئيس الشؤون الدينية؛ عن أن من جملة أهداف إنشاء المركز الإعلامي بالرئاسة: إيجاد محضن مهني متخصّص لخدمة الإعلاميين والمراسلين ومندوبي القنوات الرسمية، وتسهيل مهامّهم؛ للاستفادة في إعداد التقارير وصناعة قصص النجاحات الدينية من الحرمين، وأخذ المعلومة من الجهة المخوّلة الرسمية بالشؤون الدينية في الحرمين، فضلًا عن إعداد فريق المركز بالرئاسة للمحتوى الإبداعي الديني الإعلامي، والتقارير والأخبار وقصص الأنسنة والخِدمات الدينية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ؛ للبثّ في مواقع الرئاسة بالتواصل الاجتماعي، وإدارة حسابات الرئاسة الإعلامية المختلفة، والإشراف على الفريق الإعلامي الميداني بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتزويدها بكل جديد في الشأن الإعلامي الديني بالحرمين، والردّ على الاستفسارات إعلاميًّا، وتجويد وحوكمة العمل الإعلامي بالرئاسة وفق عمل مؤسّسي معياري عالمي، وتهيئة البيئة التطوعية الإعلامية الجاذبة في الحرمين؛ ليواصل المركزُ أعمالَه نحو التميُّز والإبداع، ويصل برسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية الآفاق.