طرح 21 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

من جانبها طرحت وزارة الداخلية مشروع (تعديل نظام المرور) التي تهدف من خلاله إلى توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة تشغيل محطات الأوزان، ووضع القيود المناسبة لمركبات نقل البضائع وما في حكمها بالتقيد بالأنظمة واللوائح، وتعديل قيم المخالفات على ضوء الأثر والتكاليف المالية المترتبة على جودة الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.