أصدر 11 قرارًا.. مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445 والقواعد المنظمة له

خامسًا:

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري، والجانب التشادي، والجانب البحريني، والجانب القطري، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر، والهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري في جمهورية تشاد، ووزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، والمؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر.