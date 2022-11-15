"ترشيد" تطلق المرحلة الثانية لرفع كفاءة الطاقة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 43 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 34 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 22%, وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل أكثر من 15 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 5,400 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 90 ألف شتلة.