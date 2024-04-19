"السديري" يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49

وسجلت المملكة تقدمًا متسارعًا في عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا، حيث تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي (GII) من المركز 66 في العام 2020 إلى المركز 48 في العام 2023، كما دخلت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية حصلت على براءات اختراع أمريكية في العام 2023 حسب مكتب براءات الاختراع الأمريكي (NAI)، فقد أحرزت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الرابع بعدد 216 براءة اختراع مسجلة، وأحرزت جامعة الملك فيصل المركز الثالث والعشرين بعدد 107 براءات اختراع مسجلة، وأحرزت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز السادس والعشرين بعدد 101 براءة اختراع مسجلة، وأحرزت جامعة الملك عبدالعزيز المركز 85 بعدد 40 براءة اختراع مسجلة.