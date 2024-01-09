على مدى 3 أيام وبرعاية "الجلاجل".. "الصحة" تطلق مؤتمر تجربة المريض السنوي الـ 4

ويركز المؤتمر على عدة محاور منها، أهمية صوت المريض وصلته بالتحول في الرعاية الصحية، والرعاية المرتكزة على الإنسان، وأدوات قياس تجربة المريض، وتمكين المرضى وأسرهم ، إضافة إلى مسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار.