تحذيرات المرور من مخالفات تعكر فرحة اليوم الوطني .. تعطيل السير وطمس اللوحات أبرزها

أكدت الإدارة العامة للمرور على جميع قائدي المركبات أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية أثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95، مشددة على أن الوعي والالتزام يمثلان الركيزة الأساسية لسلامة الجميع.
وأوضحت أن من أبرز المخالفات التي يجب تجنبها خلال الاحتفالات: تعطيل حركة السير، تغيير معالم المركبة، طمس أرقام اللوحات الأمامية والخلفية، والنزول من المركبة في وسط الطريق، مؤكدة أن هذه السلوكيات تُعرض أصحابها للمساءلة النظامية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطرق.
وجددت الإدارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى جعل فرحة اليوم الوطني مناسبةً للتعبير عن الاعتزاز بالوطن بروح المسؤولية والالتزام، بما يعكس صورة إيجابية وحضارية تليق بهذه المناسبة الغالية.