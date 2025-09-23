تحذيرات المرور من مخالفات تعكر فرحة اليوم الوطني .. تعطيل السير وطمس اللوحات أبرزها

وأوضحت أن من أبرز المخالفات التي يجب تجنبها خلال الاحتفالات: تعطيل حركة السير، تغيير معالم المركبة، طمس أرقام اللوحات الأمامية والخلفية، والنزول من المركبة في وسط الطريق، مؤكدة أن هذه السلوكيات تُعرض أصحابها للمساءلة النظامية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطرق.