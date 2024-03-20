أجواء الأربعاء.. طقس بارد على معظم المناطق وفرص الأمطار حاضرة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.