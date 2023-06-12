جنرال إلكتريك: المملكة مساهم رئيسي في مجال تحول الطاقة عالمياً

وأوضح أن "هذه المحطات المتنقلة هي عبارة عن توربينات غازية يمكن لها بمختلف طرازاتها توليد ما بين 35 و100 كيلوواط باستخدام الغاز الطبيعي أو مزيج يضم أنواع من الوقود المستدام مثل الهيدروجين أو الوقود العضوي، حيث أن الانبعاثات الناجمة عن الغاز أقل من تلك الناجمة عن أنواع الوقود التقليدي الأخرى، ومع إمكانية استخدام الهيدروجين، يمكن أن تسهم هذه التوربينات في خفض الانبعثات الناجمة عن توليد الكهرباء بشكل كبير، وخصوصاً في قطاعات ذات كثافة كربونية عالية مثل مواقع الإنشاء الكبرى والصناعات المعدنية والنفط والغاز".