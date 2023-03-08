اختناقات مروريّة وسط مدينة صبيا ومطالبات بحلٍّ جذري

يتواصل الزحام والاختناقات المرورية والعشوائية في وسط محافظة صبيا بجوار سوق البلد، منذ سنوات ليست بالقليلة، وعلى الرغم من طول المدة وبساطة القضية، إلا أنها لم تجد حلًّا قاطعًا، لتتضاعف تلك الأزمة مع إزالة الميدان ووضع مواقف لا تتناسب مع حجم مرتادي تلك السوق، لا من ناحية عدد المواقف أو تنظيم حركة السير.
ويضع المارَّة بتلك الطرقات تساؤلاتهم المتكررة، حول مسبِّبات تأخير الحلول القطعية لتلك الطرقات الحيوية في المحافظة، ويقترح بعضهم عددًا من الاقتراحات لتحسين حركة المرور؛ من بينها إغلاق إحدى الطرقات المسبّبة للزحام والتداخلات؛ بحيث يمنع الدخول من الشمال للجنوب ويغلق الطريق ويصبح اتجاه الطريق شمال غرب، ويتمّ تحسين الطرق الغربية والجنوبية المحيطة بالسوق وتوسعتها.
ويقول بعض المارَّة: إن "حركة المرور في اختناق شبه دائم، ووجود رجل المرور بالموقع لا يعدّ إلا حلًّا مؤقتًا، والحلّ يعتمد على إعادة ترتيب المداخل والمخارج وتوسعة المواقف".