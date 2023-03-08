اختناقات مروريّة وسط مدينة صبيا ومطالبات بحلٍّ جذري

يتواصل الزحام والاختناقات المرورية والعشوائية في وسط محافظة صبيا بجوار سوق البلد، منذ سنوات ليست بالقليلة، وعلى الرغم من طول المدة وبساطة القضية، إلا أنها لم تجد حلًّا قاطعًا، لتتضاعف تلك الأزمة مع إزالة الميدان ووضع مواقف لا تتناسب مع حجم مرتادي تلك السوق، لا من ناحية عدد المواقف أو تنظيم حركة السير.