"الشريدة" لـ"سبق": السعودية تقود توازن الشرق الأوسط.. وقمم السعودية والصين انطلاقة اقتصادية في المجالات كافة

أكد الكاتب السياسي سلمان الشريدة أن المملكة العربية السعودية تقود توازن الشرق الأوسط بين الشرق والغرب في المجالات كافة؛ إذ إن الدول العربية تنطلق من منطلق استثماري تنموي، وتتشارك مع السعودية في رؤية 2030 والمجالس التنسيقية التي أسسها ولي؛ وهذا من شأنه أن يحقق نموًّا اقتصاديًّا وتعاونًا في المجالات كافة.