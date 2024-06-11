في 10 مناطق.. "إنفاذ" يُشرف على 26 مزاداً لبيع 351 عقاراً

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيُقام 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض 25 فرصة عقارية، و6 مزادات في منطقة مكة المكرّمة لعرض 53 فرصة عقارية، ومزادان في منطقة المدينة المنوّرة لعرض 22 عقاراً، و3 مزادات لعرض 32 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادان في منطقة الجوف لعرض 18 فرصة عقارية، ومزاد في حائل لعرض 13 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، و3 مزادات في منطقة عسير لعرض 163 عقاراً، ومزادان بمنطقة الشرقية لعرض 14 عقاراً، و6 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد لمنقولات لورشة إعادة المنتجات البلاستيكية في منطقة الرياض.