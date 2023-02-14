شاهد.. صهريج يسقي قرود البابون بـ"رعلة قنا" غرب عسير

رصدت "سبق"، صباح اليوم الثلاثاء، صهريجًا يعمل عليه أحد الوافدين يُفرغ حمولة من الماء في الموقع الذي تتجمّع به قرود البابون، بطريق "رعلة قنا"، غرب عسير، في مخالفة صريحة للقانون.
وتواصل الجهات المعنية العمل على الحد من انتشار قرود البابون، وتزويد بعض المواقع بكاميرات لرصد المخالفين من المواطنين والمقيمين الذين يقومون بتزويدها ببقايا الأكل.
يُذكر أن "البابون" أصبحت حديث المجالس بعد تزايدها وإتلافها للمحاصيل ومصادر المياه واعتدائها على الأشخاص والمدارس والإدارات الحكومية والمنازل والمتاجر.
وكان مواطن قد تفاجأ بقرد داخل غرفة نومه، فضلًا عن الاعتداء على وافد داخل كبينة شاحنته، وألحقت به إصابات وجروح قطعية بقدمه، ونشرت "سبق" الخبر في حينه.