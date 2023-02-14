شاهد.. صهريج يسقي قرود البابون بـ"رعلة قنا" غرب عسير

رصدت "سبق"، صباح اليوم الثلاثاء، صهريجًا يعمل عليه أحد الوافدين يُفرغ حمولة من الماء في الموقع الذي تتجمّع به قرود البابون، بطريق "رعلة قنا"، غرب عسير، في مخالفة صريحة للقانون.