"الزعاق": هذه الليالي "بدر" القمر سيقترن بـ"المشتري" ألمع الأجرام السماوية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن أجمل منازل القمر هو الإبدار، وألمع الأجرام السماوية مشاهدة خلال هذه الليالي كوكب المشتري، وهو أكبر من الأرض 1300 مرة، في حين أن القمر أصغر من الأرض، لكن قربه منا يجعله يبدو كبيراً مقارنة بالمشتري البعيد عن الأرض.
وأضاف الزعاق؛ أن القمر يزحف على بساط السماء من المغرب إلى المشرق، وفي كل ليلة يقترب من كوكب المشتري، وسيقترن هذه الليالي الإبدار بكوكب المشتري.
ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن القمر له دورتان: الأولى، حول نفسه، والأخرى حول الأرض، ومع أنه يدور حول نفسه إلا أننا لا نشاهد إلا وجهاً واحداً منه؛ لأن مدة دورانه حول نفسه مساوية لمدة دورانه حول الأرض.
وأوضح الزعاق؛ أن القمر سيزور المشتري خلال الشتاء المقبل كل شهر مرة واحدة.