"الزعاق": هذه الليالي "بدر" القمر سيقترن بـ"المشتري" ألمع الأجرام السماوية

ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن القمر له دورتان: الأولى، حول نفسه، والأخرى حول الأرض، ومع أنه يدور حول نفسه إلا أننا لا نشاهد إلا وجهاً واحداً منه؛ لأن مدة دورانه حول نفسه مساوية لمدة دورانه حول الأرض.