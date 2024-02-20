محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بمواطن في الباحة لترويجه الإمفيتامين

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بمواطن في الباحة لترويجه الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة المخواة بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الباحة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة المخواة
مادة الإمفيتامين المخدر

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