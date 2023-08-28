"الدين والوطن والقيادة".. رئيس جامعة جازان: لا تسامُح مع من يحاول المساس بالثوابت

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن جامعة جازان لن تتسامح مع كل من يحاول المساس بالثوابت الأساسية وهي: الدين والوطن والقيادة، أو مع من يحاول الإساءة لطلبة الجامعة وكافة منسوبيها.
وقال "القحطاني": الجامعة شقت طريقها بين كبرى الجامعات العالمية رغم عمرها القصير واحتلت مكانة تليق بها.
وأضاف: العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس وكافة منسوبي الجامعة مبنية على الاحترام المتبادل دون تفرقة، مؤكدًا أهمية المحافظة على ممتلكات الجامعة التي صرفت عليها الدولة المليارات.
جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية للقاء السنوي المفتوح مع الطلبة المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي معشي، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى عريشي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز عقيلي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي وبحضور عدد من أعضاء مجلس الجامعة، والطلاب المستجدين.
وشهد اللقاء الذي أداره المدير العام للعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالجامعة الأستاذ موسى محرق الإجابة عن تساؤلات واستفسارات الطلاب في العديد من الجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للطلاب، واللوائح المنظمة للدراسة الجامعية، إلى جانب التأكيد على حقوق الطالب الجامعي ومسؤولياته.
وتطرق اللقاء للإجابة عن استفسارات الطلاب حول: آلية التخصيص في المسارات الصحية والهندسية، والتحويل بين كليات الجامعة، والاشتراك في الأندية الطلابية وأهميتها للطالب الجامعي، وموعد صرف المكافآت للطلبة المستجدين، والسكن الجامعي وآلية التسجيل فيه.