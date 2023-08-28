"الدين والوطن والقيادة".. رئيس جامعة جازان: لا تسامُح مع من يحاول المساس بالثوابت

جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية للقاء السنوي المفتوح مع الطلبة المستجدين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي معشي، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى عريشي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز عقيلي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي وبحضور عدد من أعضاء مجلس الجامعة، والطلاب المستجدين.