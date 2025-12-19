الحذيفي في خطبة المسجد النبوي: التقوى معيار الكرامة وحسن الخلق من كمال الإيمان

وبيّن فضيلته أن التقوى هي معيار الكرامة عند الله تعالى وميزان التفاضل في الآخرة، مؤكدًا أن الاستقامة على منهاج التقوى، والاستنارة بها، والعلم بأن المحاسن والمحامد لا تكتمل إلا بحسن الخلق، مشيرًا إلى تدبر قوله تعالى في وصف المتقين بالمحسنين، وجعل الإحسان إلى الخلق من صفاتهم.