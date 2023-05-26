أهم 5 نصائح من "إل جي" للحفاظ على برودة منزلك هذا الصيف

مع اقتراب أشهُر الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، قد يكون من الأفضل البقاء في الداخل. ومع ذلك، هذا يعني أنك بحاجة أيضًا إلى الحفاظ على برودة منزلك، حيث يأتي دور حل تكييف الهواء الجيد الذي يوفر الراحة.