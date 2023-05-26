أهم 5 نصائح من "إل جي" للحفاظ على برودة منزلك هذا الصيف

مع اقتراب أشهُر الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، قد يكون من الأفضل البقاء في الداخل. ومع ذلك، هذا يعني أنك بحاجة أيضًا إلى الحفاظ على برودة منزلك، حيث يأتي دور حل تكييف الهواء الجيد الذي يوفر الراحة.
ويعد مكيف الهواء الخاص بك أحد "أروع" التقنيات التي يمكنك الحصول عليها في المنزل، وهو أمر بالغ الأهمية للعيش خلال موجة الحر في الصيف المقبل.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، لدى "إل جي" خمس نصائح لك، يمكن أن تساعدك في اختيار وحدة تكييف الهواء المناسبة. والحل السهل هو الحصول على أحد حلول تكييف الهواء الجديدة من "إل جي".
وفيما يأتي خمسة أشياء، تحتاج إلى التفكير فيها لضمان حصولك على مكيف الهواء المثالي لمنزلك:
ستشهد أشهُر الصيف زيادة سرعة مكيفات الهواء الخاصة بك؛ وهو ما يؤدي إلى كوارث لفواتير الكهرباء الخاصة بك. وهذا هو السبب في أنه من المهم اختيار مكيف هواء يحتوي على ملصق طاقة خضراء، يُسلِّط الضوء على كفاءة الطاقة المثلى.
وتعد مجموعة مكيفات الهواء من "إل جي" واحدة من العلامات التجارية الوحيدة في العالم التي لا تتوافق فقط مع نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (SEER) للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، ولكنها تتميز أيضًا بدرجة خضراء.>
هذه الملصقات الموجودة على مكيفات الهواء ستعلمك بإنفاق الطاقة لكل جهاز، وهي الآن إلزامية في السوق، ويمكن أن تكون مؤشرًا رئيسيًّا في فَهْم كفاءة الطاقة.
يلعب حجم الغرفة دورًا كبيرًا في تحديد مكيف الهواء الذي سيبقيها باردة. يمكن أن يؤثر نوع وحجم الغرفة على سعة التبريد الإجمالية. وفَهْم هذا الأمر خطوة مهمة نحو تحديد مكيف الهواء المناسب.
ولفهم الحجم اضرب الطول والعرض والارتفاع في 300 في حال كان لديك نوافذ متعددة ومناخ حار، أو طول وعرض وارتفاع مع 250 للمناخات المعتدلة. وخذ الإجمالي، واقسمه على 12.000 لتحديد الحجم المناسب لمكيف الهواء بالطن.
إن الموقع الدقيق لغرفتك، وتعرُّضها لأشعة الشمس، لهما تأثير قوي على قدرة التبريد لمكيف الهواء الذي تختاره.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت غرفتك تحصل على الكثير من ضوء الشمس فستحتاج إلى مكيف هواء بسعة أعلى للحفاظ على برودة الغرفة دائمًا.
من وجهة نظر تقنية، لكنها بالتأكيد مفيدة. ابحث حول الانفيرتر الخاص بمكيف الهواء الذي ستقوم باختياره، وتأكد من اختيارك من خلال استخدام ضاغط عاكس.
تأتي مجموعة مكيفات الهواء من "إل جي" مع هذه الميزة، التي تضمن كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وتبريدًا دقيقًا، وعمليات أكثر هدوءًا بشكل عام.
والأفضل من ذلك أن تشكيلة "إل جي" تأتي مزودة بتقنية الانفيرتر المزدوج، التي توفر ما يصل إلى 53٪ من الطاقة، وتضمن تبريدًا أسرع بنسبة 60٪ من الموديلات التقليدية.
أثناء عملية التثبيت من الأفضل أن تضع في اعتبارك المسافة الفعلية بين الوحدات الداخلية والخارجية؛ إذ يمكن أن تلعب المسافة دورًا رئيسيًّا في الأداء العام للوحدة.
خذ على سبيل المثال مجموعة مكيفات الهواء من "إل جي"، التي يمكن أن تعمل بطول يصل إلى 30 مترًا، وارتفاع 25 مترًا؛ وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًّا حتى عبر المساحات الأكبر.
يجب أن توجهك هذه النصائح في الاتجاه الصحيح لشراء مكيف الهواء "المناسب". لن يمنحك اتباع هذه النصائح حلاً يحافظ على برودة غرفتك فحسب، بل سيساعد أيضًا في تحسين الاستخدام العام، والتخلص من القليل من قيمة فواتير الكهرباء.
وتمتلك "إل جي" مجموعة واسعة من مكيفات الهواء، وكلها معتمدة من حيث الكفاءة والأداء؛ وهو ما يجعلها الخيار الصحيح، بغض النظر عن حجم غرفتك أو سخونتها.
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