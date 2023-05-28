إحدى العجلات تلفت أثناء الهبوط.. "تحقيقات الطيران": هذا ما حدث للطائرة المصرية بمطار جدة

أكد "مكتب تحقيقات الطيران" أنه باشر حادثة تعرّض طائرة للخطوط المصرية صباح اليوم إلى تلف في إحدى عجلاتها أثناء الهبوط في مطار الملك عبدالعزيز بجدة دون وقوع إصابات.
وقال المكتب في بيان: تعرضت طائرة الخطوط المصرية رحلة رقم msr643 ومن نوع BV37-8 صباح اليوم الأحد، لتلف إحدى عجلات الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وتابع المكتب: باشرت مطارات جدة إنزال الركاب عبر السلالم بسلام، وتم نقلهم إلى الصالة بسلام، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات.
وقام مكتب تحقيقات الطيران بمباشرة إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الواقعة.