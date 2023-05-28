إحدى العجلات تلفت أثناء الهبوط.. "تحقيقات الطيران": هذا ما حدث للطائرة المصرية بمطار جدة

أكد "مكتب تحقيقات الطيران" أنه باشر حادثة تعرّض طائرة للخطوط المصرية صباح اليوم إلى تلف في إحدى عجلاتها أثناء الهبوط في مطار الملك عبدالعزيز بجدة دون وقوع إصابات.