"أيامى" تؤهل 127 مستفيدة لسوق العمل بدعم من "سند" محمد بن سلمان

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، أن "أهلني" برنامج تدريبي موجّه لتطوير قدرات المستفيدات وفق مجموعة من المسارات المتوائمة مع سوق العمل، وبشهادات معتمدة؛ مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا توفير الفرص الوظيفية للمستفيدات عبر مجالات عمل مناسبة، بعد اجتياز الدورات التدريبية، ويستهدف توفير 90 وظيفة للخريجات.