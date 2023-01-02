كلية العمارة بجامعة الملك سعود تطلق جائزة "عبدالعزيز بن عياف" لـ"أنسنة المدن"

أعلنت كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، عن إطلاق جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف في مجال "أنسنة المدن"، وتشكيل مجلس لها برئاسة مؤسس الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين الأكاديميين، وتحفيز طلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا؛ لإنجاز بحوث علمية وابتكار تصاميم ومخططات تتناول موضوع أنسنة المدن أو إحيائها السكنية أو فراغاتها العمرانية العامة، وكذلك الدراسات حول السياسات العمرانية وانعكاساتها على أنسنة مدينة الرياض والمدن السعودية ومراحل تطورها.
وسوف تُكَرّم الجائزة الأعمال البحثية المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، والتي تتناول موضوع أنسنة المدن السعودية. كما تُكَرّم المشاريع البحثية لطلاب وطالبات الدراسات العليا والإبداعات التصميمية والتخطيطية لطلاب وطالبات البكالوريوس في الجامعات السعودية؛ شريطة التركيز على المجالات البحثية والمشاريع التي تناقش أنسنة المدن وتدرس القرارات والمبادرات التي تُطَور المدينة السعودية وتُحَولها من فراغ تُهيمن عليه الآليات، إلى فراغ يستجيب لاحتياجات الإنسان ويحقق رضا مستخدميه ويرفع من مستوى جودة الحياة فيها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وتتضمن الجائزة أربعة فروع؛ الفرع الأول: جائزة البحث العلمي في أنسنة المدن، ويستهدف الإسهامات البحثية الأصيلة للعلماء والباحثين في مجالات أنسنة المدن، والفرع الثاني: جائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا، ويستهدف المشاريع البحثية لطلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعات السعودية، والفرع الثالث: جائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، ويستهدف تشجيع طلاب وطالبات كليات العمارة والتخطيط أو الأقسام ذات العلاقة في جامعات المملكة على تبني مفهوم أنسنة المدن في المشاريع العملية التي يقومون بتخطيطها أو تصميمها خلال الدراسة الجامعية في مرحلة البكالوريوس، والفرع الرابع: المنح البحثية وتستهدف تشجيع ودعم وتوجيه الباحثين وطلاب الدراسات العليا لعمل أبحاث أصيلة في مجالات أنسنة المدن.
وحثت الأمانة العامة لجائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن، جميع المهتمين من الباحثين والمختصين وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس، على زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، والاطلاع على كل التفاصيل والتقدم بأعمالهم على الرابط: