كلية العمارة بجامعة الملك سعود تطلق جائزة "عبدالعزيز بن عياف" لـ"أنسنة المدن"

وتتضمن الجائزة أربعة فروع؛ الفرع الأول: جائزة البحث العلمي في أنسنة المدن، ويستهدف الإسهامات البحثية الأصيلة للعلماء والباحثين في مجالات أنسنة المدن، والفرع الثاني: جائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا، ويستهدف المشاريع البحثية لطلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعات السعودية، والفرع الثالث: جائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، ويستهدف تشجيع طلاب وطالبات كليات العمارة والتخطيط أو الأقسام ذات العلاقة في جامعات المملكة على تبني مفهوم أنسنة المدن في المشاريع العملية التي يقومون بتخطيطها أو تصميمها خلال الدراسة الجامعية في مرحلة البكالوريوس، والفرع الرابع: المنح البحثية وتستهدف تشجيع ودعم وتوجيه الباحثين وطلاب الدراسات العليا لعمل أبحاث أصيلة في مجالات أنسنة المدن.