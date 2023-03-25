3 أولويات ترتكز عليها رؤية "‫فيصل بن سلمان" لتحسين حياة سكان المدينة المنورة

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، رؤية الأمير فيصل بن سلمان لتحسين حياة سكان المدينة المنورة، وذلك خلال لقائه مع "بودكاست سقراط".
وأكد "البليهشي" أن توفير نظام صحي جيد، نظام تعليمي متميز، وبيئة ترفيهية مناسبة؛ هذه الأولويات الثلاثة التي ترتكز عليها رؤية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة لتحسين حياة سكان المنطقة.
وأوضح أمين المدينة المنورة أنه بخصوص النظام الصحي: استقطبنا عمالقة الصحة؛ حيث استقطبت المدينة المنورة 2 من أبرز الأسماء على المستوى المحلي والإقليمي في القطاع الصحي الخاص؛ وهما: مستشفى الحبيب، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومشروع تنفيذهما يسير بوتيرة متسارعة وفي مراحل متقدمة.
وأكد "البليهشي" أن المراكز الاستشفائية والسكينة التي تتمتّع بها المدينة المنورة؛ محفز رئيس لإنشاء مجموعة مراكز استشفائية جديدة بالمنطقة، وأولى المنشآت ستكون جاهزة في العام 2028م.
وقال" البليهشي": إن المدارس المميزة يجري حاليًّا إنشاء 60 مبنى حكوميًّا جديدًا في المدينة المنورة، نُفّدت بتصاميم مميزة لخلق بيئة تعليمية جاذبة، مشيرًا إلى أن المدارس المستأجرة تعمل مع التعليم الحكومي في المنطقة للوصول إلى 0% مدارس مستأجرة في المدينة المنورة، بحلول العام المقبل 2024م، ونجحنا في استقطاب شركات تعليمية مميزة انطلاقًا من إدراك الأمانة لأهمية هذا القطاع الحيوي.