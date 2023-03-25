3 أولويات ترتكز عليها رؤية "‫فيصل بن سلمان" لتحسين حياة سكان المدينة المنورة

وقال" البليهشي": إن المدارس المميزة يجري حاليًّا إنشاء 60 مبنى حكوميًّا جديدًا في المدينة المنورة، نُفّدت بتصاميم مميزة لخلق بيئة تعليمية جاذبة، مشيرًا إلى أن المدارس المستأجرة تعمل مع التعليم الحكومي في المنطقة للوصول إلى 0% مدارس مستأجرة في المدينة المنورة، بحلول العام المقبل 2024م، ونجحنا في استقطاب شركات تعليمية مميزة انطلاقًا من إدراك الأمانة لأهمية هذا القطاع الحيوي.