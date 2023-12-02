ردًا على أمريكا.. "رئيس تحرير الجزيرة": المقاومة الفلسطينية ليست داعش و"إسرائيل" دولة إرهابية

ويضيف "المالك" قائلاً: "لا أحد يفهم ماذا تريد أمريكا، فهي تتحدث عن خيار الدولتين، وتجهض تحقيقها، وتتحدث عن عدم قتل المدنيين، ولكنها تزود إسرائيل بالسلاح الفتاك لقتلهم، وهي ضد الإرهاب، ولكنها تدعم إسرائيل الإرهابية، وهي تتبنى حقوق الإنسان غير أنها تحصرها على من تريد من الشعوب، وتحرِّمها على الآخرين، كما أنها مع حرية التعبير، لكنها تحاربه وتقف ضده متى مسَّ جرائم إسرائيل، أو تحدث عن دولة فلسطينية".