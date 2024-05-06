حائل.. إقبال على مشاهدة ظاهرة دخول قرص الشمس عبر فتحة مرصد مشار

جذبت ظاهرة دخول قرص الشمس من خلال فتحة مرصد مشار التاريخي الفلكي في جبال أجا بوادي مشار والمكتشف حديثًا العديد من الزوار والسياح والمهتمين بالفلك وعلومه، تحدث هذه الظاهرة مرتين في العام يومي الخامس من مايو والخامس من أغسطس من كل عام.
وشاهد الحضور بمختلف أعمارهم هذه الظاهرة وما تمثله من دلالات علمية وأثرية مهمة، حرص العديد من الأفراد والإعلاميين والمتخصصين الذين يمثلون جهات علمية زيارة المنطقة خصيصًا لرصد هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، حيث أكد سمو أمير منطقة حائل أهمية هذا المرصد التاريخي الفلكي وما يمثله من قيمة سياحية جاذبة للمنطقة، الذي يعود عمره لأكثر من 3500 سنة.
وقدم مكتشف المرصد مشاري النشمي وفريق المرصد شكرهم لسمو أمير حائل وسمو نائبه على الاهتمام المستمر بالمرصد وجهودهما في تذليل جميع العقبات بهدف إبراز الحدث محليًا وعالميًا، منوهين بجهود القطاعات الحكومية والخاصة في دعم المرصد منذ اكتشافه وفعالياته المتصلة بالظواهر الفلكية، فهي تشهد توافدًا غفيرًا من المواطنين والسياح.
ويعد المرصد الأثري الواقع على بعد كيلومترات قليلة من وسط المدينة، وتحديدًا في منطقة مشار شمال حائل، أحد أبرز المعالم بالمنطقة، وبات يستقطب المهتمين بعلوم الفلك والفضاء من داخل المنطقة وخارجها، ويسعى القائمون عليه إلى ترويجه بوصفه أحد أهم الوجهات السياحية العالمية لسياحة الفلك، ويعد من أقدم المراصد التاريخية في المملكة والعالم، ويرتبط بالحضارتين الفرعونية والبابلية.