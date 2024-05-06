حائل.. إقبال على مشاهدة ظاهرة دخول قرص الشمس عبر فتحة مرصد مشار

ويعد المرصد الأثري الواقع على بعد كيلومترات قليلة من وسط المدينة، وتحديدًا في منطقة مشار شمال حائل، أحد أبرز المعالم بالمنطقة، وبات يستقطب المهتمين بعلوم الفلك والفضاء من داخل المنطقة وخارجها، ويسعى القائمون عليه إلى ترويجه بوصفه أحد أهم الوجهات السياحية العالمية لسياحة الفلك، ويعد من أقدم المراصد التاريخية في المملكة والعالم، ويرتبط بالحضارتين الفرعونية والبابلية.